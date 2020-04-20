وزير العمل يتباحث مع ممثلي بعض منظمات أرباب العمل ونقابات العمال الآثار الإقتصادية لكورونا

أشرف اليوم وزير العمل والضمان والتشغيل والضمان الاجتماعي شوقي عاشق يوسف على لقاء تشاوري مع ممثلي بعض منظمات أرباب العمل ونقابات العمال.

وجاء في بيان للوزارة، ان اللقاء جاء بهدف تقييم واحتواء الأثار الاقتصادية التي ستنجر عن تفشي جائحة كورونا كوفيد-19.

وصرح الوزير خلال اللقاء الذي إعتبره فرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة مختلف الاقتراحات حول السبل الكفيلة لتجاوز الأثار الاقتصادية الناجمة عن كورونا.

وأضاف الوزير أنه لابد من اتخاذ الإجراءات التي ستمكن من الحفاظ على أداة الإنتاج واستمرارية النشاط الاقتصادي، وكذا الحفاظ على مناصب العمل.

كما قدم ممثلو منظمات أرباب العمل ونقابات العمال المشارك في هذا اللقاء بجملة من الاقتراحات ورؤيتهم لكيفية الإبقاء على سيرورة النشاط الاقتصادي.

منها الإبقاء على مناصب العمل في ظل هذا الوضع الصحي الاستثنائي والحفاظ على الأداة الوطنية للإنتاج.

ورفع المشاركون في اللقاء بعض الانشغالات تتعلق بالأليات والطرق التي ستمكن المؤسسات الاقتصادية من إعادة بعث نشاطها بعد مرور هذه الأزمة الصحية.