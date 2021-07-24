وزير العمل يدعو موظفي وزارته للتلقيح ضد كورونا

نظمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوم الخميس الماضي، مراسم تبادل تهاني العيد بين الوزير عبد الرحمان لحفاية وعمال وإطارات الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد دعا لحفاية، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، موظفي الوزارة، إلى التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 مع الإلتزام الصارم والدائم بالإجراءات الوقائية المنصوص عليها في البروتكول الصحي للوقاية والحد من إنتشار كوفيد-19.

كما أكد الوزير، أن الجزائر تحتاج لجميع أبنائها لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب مضاعفة المجهودات والعمل كفريق واحد من أجل كسب رهانات المرحلة وتحقيق الهدف الأسمى وهو توفير خدمة عمومية تستجيب .لطموحات وتطلعات المواطنين

وهنأ الوزير، عمال القطاع، بمناسبة العيد، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل سوء وأن يرفع عنها الوباء والبلاء.

وأشار بيان الوزارة، إلى إن مراسم تبادل تهاني عيد الأضحى المبارك نظمت في ظل الإحترام الصارم لكافة التعليمات والإرشادات المنصوص عليها في البرتوكول الصحي للوقاية من إنتشار فيروس كورونا.