وزير العمل يستقبل الأمين العام للإتحاد الدولي للشبكات النقابية بإفريقيا

إستقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رفقة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت. الأمين العام للاتحاد الدولي للشبكات النقابية بإفريقيا، كيث جاكوبس، مرفوقا بوفد هام للمنظمة النقابية الدولية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة فإن الوزير تطرق إلى التجربة الجزائرية في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي. وممارسة الحق النقابي الذي توليه الجزائر أهمية بالغة لضمان حقوق العمال وتوفير ظروف العمل اللائق والذي يضمنه الدستور.

كما استعرض رفقة الوفد الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين. جملة المكتسبات الاجتماعية المحققة لفائدة الطبقة العمالية بالجزائر. مؤكدا حرص الدولة على التحسين المستمر للقدرة الشرائية للمواطنين، بعدما عرفت أجور العمال وكذا معاشات ومنح التقاعد. خلال السنوات الخمس الأخيرة أربع زيادات متتالية.

كما أوضح أن منظومة الضمان الاجتماعي تعد أحد أسس التنمية الاجتماعية بالبلاد. والتي تضمن تغطية إجتماعية شاملة من جميع المخاطر المهنية لفائدة العمال وعائلاتهم. إضافة إلى منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الشباب الجزائري.

من جهته، أشار كيث جاكوبس، أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو دعم العلاقات الأخوية والإنسانية على المستوى الدولي. منوها بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال ممارسة الحق النقابي والحوار الاجتماعي، وكذا التغطية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.

كما أشار إلى أن انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة الدولية يعد قيمة مضافة لها. معبرا عن سعادته بالشراكة مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ورغبته في تعزيز التعاون المشترك. وتبادل الخبرات مع مختلف التنظيمات النقابية الجزائرية.

وقد شكل اللقاء فرصة للطرفين لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل ذات الصلة.