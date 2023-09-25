وزير العمل يستقبل الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل “OIE”، روبيرتو سواريز سانتوس.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض أهم إنجازات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. لاسيما فيما تعلق بممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

وكذا ممارسة حق الإضراب وعصرنة منظومة الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى الانتقال من العمل في الاقتصادي المتوازي إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد الوزير أن الجزائر بصفتها عضوا في المنظمة الدولية للعمل، تولي أهمية بالغة للأهداف المسطرة ضمن المبادرة المئوية حول مستقبل العمل.

مشددا على ضرورة تكاتف جهود أطراف الإنتاج الثلاثة لتحقيق هذا المسعى في إطار رؤية شاملة متوازنة ومنسجمة.

ومن جهته، ثمن روبيرتو سواريز سانتوس ماقامت به الجزائر لدعم المكتسبات الاجتماعية والحوار الاجتماعي لاسيما من خلال تعزيز الترسانة القانونية.

معربا عن استعداد المنظمة الدولية لأرباب العمل لمرافقة الجزائر وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأشار البيان، إلى إن هذا اللقاء يندرج في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الأمين العام للمنظمة الدولية لأرباب العمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 سبتمبر 2023.