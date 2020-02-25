وزير العمل يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو

الوطني
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وزير العمل يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو
بقلم ايمان عياش

إستقبل وزير العمل شوقي يوسف عاشق اليوم الثلاثاء الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو بناء على طلبه.

وتناول الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة أوريدو لاسيما في المجال التكنولوجي وتكوين الإطارات الجزائرية العاملين لدى فرع الشركة بالجزائر.

وتطرق الوزير إلى السياسات الوطنية والإجراءات المعمول بها في مجالات العمل والتشغيل، فضلا عن التشريع والتنظيم الجزائري في علاقات العمل.

 وأكد سعود بن ناصر آل ثاني، عن استعداد المجمع للعمل على خلق فرص شغل جديدة، ومساعدة الشباب حاملي المشاريع في إنشاء النشاطات لاسيما في المجال الرقمي.


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