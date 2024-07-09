وزير العمل يستقبل رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية, فرنسيس أتوولي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وفي تصريح للصحافة بهذه المناسبة, أشاد رئيس منظمة الوحدة النقابية الافريقية بجهود الجزائر و”بالدعم متعدد الأشكال” الذي تقدمه للعمال الأفارقة من خلال المنظمة الإفريقية مشيرا إلى أن “الجزائر من بين الدول التي تدعم إفريقيا”, حسبما أكده المسؤول الذي تقدم بشكره للجزائر ولرئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, نظير “استضافتها لمؤتمر المنظمة بالجزائر”.

ومن جانبه, أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى أن زيارة رئيس المنظمة الافريقية سمحت لهذا الأخير بالاطلاع على ما تقدمه الدولة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعمال الجزائريين, لافتا بالخصوص الى زيادات الأجور ومعاشات التقاعد, ما يدل على أن الجزائر, كما قال, في “الطريق الصحيح” و أنها “تولي اهتماما خاصا بعمالها وبيئة عملهم”.

ومن جهته, اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, عمار تاقجوت, أن زيارة رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية للجزائر, تشكل سانحة من أجل الحديث عن “التجارب الافريقية في مجال العمل”, مبرزا الأهمية بالنسبة للمنظمات النقابية الإفريقية “من أجل تنظيم نفسها” لمواكبة التطورات التي يعرفها عالم الشغل.