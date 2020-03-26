وزير العمل يستقبل سفيرة تركيا لدى الجزائر وهذا ما دار بينهما

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدكتور شوقي عاشق يوسف، أمسية اليوم، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر ماهينور أزدمير غوكتاش.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

لاسيما بحث سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا.

وناقش الطرفان، أثناء هذا اللقاء برامج التعاون القائمة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص مشروع الاتفاقيتين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وتهدف الاتفاقيتين أساسا، إلى تبادل الخبرات والتجارب لاسيما في مجال علاقات العمل، وأنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة التأهيل المهني للأشخاص في حالة إعاقة.

وفي الأخير اتّفق الطرفان، على ترقية العمل المشترك من أجل رفع مستوى ووتيرة التعاون الثنائي حسب تطلعات البلدين، للدفع بدينامكية جديدة وتنويع مجالات الشراكة في إطار العلاقات الأخوية الجيّدة التّي تربط الجزائر وتركيا.