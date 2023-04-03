وزير العمل يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سعادة سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بولييزي.

كما شكل لقاء وزير العمل مع السفير الايطالي، مناسبة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع إيطاليا. في مجالات العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أبدى الجانبان استعدادهما لتعزيز العلاقات الثنائية وتدعيم الشراكة بين البلدين.

نحو وضع آلية تنسيق رقمية لتعزيز التكفل بانشغالات الشباب

وكشف وزير العمل والتشغيل، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، عن وضع آلية تنسيق رقمية بين قطاعه والمجلس الأعلى للشباب. لتعزيز التكفل بانشغالات هذه الفئة، لاسيما تلك المتعلقة بمجال التشغيل.

كما أوضح بن طالب في تصريح للصحافة، أن هذه الآلية من شأنها إقامة روابط للتنسيق بين الجانبين. بهدف تعزيز التكفل بانشغالات الشباب, لاسيما في مجال التشغيل.

في حين، أشار الوزير إلى أن هذه الآلية ستسمح بتوفير معطيات حول التدابير التي وضعتها الدولة في مجال ترقية التشغيل.

كما أوضح رئيس المجلس الأعلى للشباب, مصطفى حيداوي، أن هذا اللقاء يندرج في اطار سلسلة اللقاءات. التي برمجها المجلس مع مختلف القطاعات المعنية بمجال الشباب بغية الاطلاع. -كما قال- على “جهود الدولة في مجال التكفل بمختلف المجالات المرتبطة بهذه الفئة من المجتمع”.

واعتبر ذات المتحدث أن آلية التنسيق الرقمية التي سيتم إطلاقها ستساهم في تحسين نوعية التكفل بانشغالات الشباب. وتسهيل حصول المجلس الأعلى للشباب على مختلف المعطيات في هذا المجال.