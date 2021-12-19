وزير العمل يستقبل عددا من نواب الشعب ويعد بالتكفل بإنشغالاتهم

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، صبيحة أمس السبت، نواب المجلس الشعبي الوطني للدوائر الانتخابية لكل من ولايات تيارت والجلفة وجانت.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه اللقاءات التي يخصصها الوزير لممثلي الشعب، في إطار حرصه المتواصل على الإصغاء إلى الانشغالات التي ينقلها نواب الشعب في المجالات التي تدخل ضمن صلاحيات قطاعه.

كما رفع النواب عددا من انشغالات المواطنين التي تخص مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما وعد الوزير بالتكفل بالمشروعة منها في أقرب الآجال.

يوسف شرفة يبحث سبل التعاون مع منظمة العمل العربية

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز على المطيري.

وحسب بيان للوزارة، تحادث الطرفان حول مختلف المسائل المتعلقة بسبل التعاون الثنائي بين المنظمة وقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى آفاق التعاون بين الطرفين. ولاسيما مشاركة الوفد ثلاثي الأطراف تحت قيادة الوزير في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي 2022.

وكذا المشاركة في الندوات والورشات التي ستنظم من طرف منظمة العمل العربية في مجال العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى مشاركة القطاع في تنفيذ جدول أعمال منظمة العمل العربية لسنتي 2022-2023.

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