وزير العمل يسدي تعليمات صارمة لإطارات القطاع

بقلم أسماء.ع
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي جلسة عمل خصصت لمتابعة تنفيذ البرامج المسطرة وخارطة الطريق وسبل تقييمها, بما في ذلك أداء الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

