وزير العمل يسدي تعليمات لإشراك الشباب في التسيير الإداري

شدد وزير العمل، تيجاني حسان هدام، على فسح المجال وإتاحة الفرصة أمام القدرات والكفاءات الشابة، بإشراكها في عمليات التسيير الإداري.

وأعطى تعليمات لفتح المجال أمام الموظفين المستوفين للشروط القانونية، للتعيين بالمناصب العليا الشاغرة، قصد تعزيز التأطير على مستوى الإدارة المركزية.

يأتي هذا خلال إشرافه، اليوم الإثنين، على افتتاح أشغال لقاء حول تثمين دور رؤساء المكاتب في الإدارة المركزية.

وأكد تيجاني أن الأمر سيؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة لتَبَوْء المناصب العليا واستخلاف الإطارات السامية الحالية على المدى القريب، المتوسط والبعيد.

وطلب تيجاني، من رؤساء المكاتب، العمل بكل صدق وتفانٍ، وروح المسؤولية أثناء أداء المهام الموكلة إليهم.

كما دعا إلى العمل جنبا إلى جنب مع مسؤوليهم بكفاءة وفعالية للرقي بالقطاع، وتوفير خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطنين.