وزير العمل يشارك في الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف غدا

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، إبتداء من غد الثلاثاء، في أشغال الدورة الـ111 لمؤتمر العمل الدولي. التي تنعقد بجنيف (سويسرا). وذلك على رأس وفد ثلاثي التشكيلة يضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأرباب العمل.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة العمل، فإن المشاركون سيناقشون خلال هذه الدورة “عدة مسائل، لا سيما. التحول العادل نحو إقتصاد دائم وشامل وجودة التكوين والتأهيل وكذا حماية العمال”.

كما أضاف البيان، أنه من المنتظر أن يلقي الوزير كلمة في أشغال الجلسة العامة للمؤتمر. كما سيجري محادثات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمل المشاركين في الدورة.