وزير العمل يشارك في مؤتمر العمل الاجتماعي العربي بالقاهرة

يشارك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل الاجتماعي العربي بالقاهرة في مصر.

وحسب بيان لوزارة العمل، اليوم السبت، يحضر هذا المؤتمر الذي يمتد من 22 إلى 29 ماي الجاري، وزراء العمل ومنظمات ارباب الأعمال والنقابات وممثلين عن 21 دولة عربية.

بالإضافة إلى مسؤولين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمات العربية والدولية.

وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية الموسوم بـ: “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وافاق المستقبل”.

كما سيتم التطرق إلى تحديات أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية في ظل التحولات المتسارعة لاسيما بعد الأزمة الصحية وما ترتب عنها من تداعيات اقتصادي.

بالإضافة إلى تحديات عالم الشغل وتأثير التطور التكنولوجي والرقمي على العمل والتشغيل.