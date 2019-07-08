وزير العمل يشدد على أهمية التقرب من العمال غير الأجراء

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، على أهمية التقرب،من غير الأجراء.

وأكد الوزير خلال تفقده لمختلف مصالح الوكالة، على ضرورة شرح الامتيازات التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وهذا من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وأيام إعلامية.

وكان تيجاني، قد أعلن، عن قرار الوزير الاول بتمديد آجال دفع الاشتراكات استثنائيا إلى غاية 30 سبتمبر.

حيث سيسمح القرار للمنتسبين للصندوق الذين لم يسددوا اشتراكاتهم خلال الآجال القانونية المحددة، مندفع المستحقات بدون غرامات التأخير.

وقام الوزير بزيارة الميدانية إلى ولاية عين الدفلى، الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.