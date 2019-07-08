عاجل

وزير العمل يشدد على أهمية التقرب من العمال غير الأجراء

الوطني
  • -
  • 0
وزير العمل يشدد على أهمية التقرب من العمال غير الأجراء
بقلم أسماء.ع

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، على أهمية التقرب،من غير الأجراء.

وأكد الوزير خلال تفقده لمختلف مصالح الوكالة، على ضرورة شرح الامتيازات التي يستفيد منها المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وهذا من خلال تنظيم أبواب مفتوحة وأيام إعلامية.

وكان تيجاني، قد أعلن، عن قرار الوزير الاول بتمديد آجال دفع الاشتراكات استثنائيا إلى غاية 30 سبتمبر.

حيث سيسمح القرار للمنتسبين للصندوق الذين لم يسددوا اشتراكاتهم خلال الآجال القانونية المحددة، مندفع المستحقات بدون غرامات التأخير.

وقام الوزير بزيارة الميدانية إلى ولاية عين الدفلى، الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com