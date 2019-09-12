وزير العمل يشرف اليوم على أشغال اللقاء الوطني حول ملف “التشغيل في الجنوب”

يشرف وزير العمل تيجاني هدام، اليوم على أشغال اللقاء الوطني حول تسيير ملف التشغيل في الجنوب: “القدرات، الرهانات والآفاق”.

وحسب بيان للوزارة فإن اللقاء يهدف إلى متابعة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتسيير ملف التشغيل بولايات الجنوب.

وسيتم عرض ومناقشة حصائل النشاط وتقييم ما تم تحقيقه، والوقوف عند العراقيل التي تم تسجيلها وكذا السبل الكفيلة بمعالجتها.

ويحضر اللقاء الإطارات المركزية بالوزارة، إضافة إلى الإطارات المحلية المعنية على مستوى هذه الولايات وممثلي القطاعات الوزارية التي لها صلة مباشرة بملف التشغيل.