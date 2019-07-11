وزير العمل يشرف على أشغال اللقاء الوطني بين الأطباء الواصفين والمستشارين

يشرف وزير العمل،تيجاني حسان هدام، اليوم الخميس،على أشغال اللقاء الوطني بين الأطباء الواصفين والأطباء المستشارين للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية،للعمال الأجراء.

وسيكون اللقاء الوطني تحت شعار” شراكة رابحة في خدمة المريض “.

ويحضر الحدث كل من وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد.

ويندرج اللقاء المنظم بقاعة المحاضرات وليد زكرياء ادري،المركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،في إطار تقييم حصيلة اللقاءات الجهوية.

التي ضمت كل من أطباء الصندوق وعدد من الجمعيات العلمية والمجلس الوطني لعمادة الأطباء.

ويهدف إلى تطوير الشراكة والتعاون بين الأطباء المستشارين والأطباء الواصفين،وتوحيد الأدوات المشتركة اللازمة،لتحقيق رعاية أفضل للمرضى المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

بالإضافة إلى تعزيز معارف الأطباء بمنظومة الضمان الاجتماعي، من خلال التكوين المستمر.