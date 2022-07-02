وزير العمل يشرف على تخرج دفعتين للمدرسة العليا للضمان الإجتماعي

أشرف صبيحة اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة على مراسم تخرج الدفعتين السادسة والسابعة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.

وفي بيان للوزارة، فقد حضر الحفل وفد وزاري ضم كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزير التربية الوطنية،عبد الحكيم بلعابد.

بالاضافة الى وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين مرابي و وزير الرقمنة والاحصائيات، السيد حسين شرحبيل و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، السيد ياسين المهدي وليد.

إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الدولية والمؤسسات الجامعية وكذا إطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وقد أطلق إسم المجاهدين الراحلين، وزيري الشؤون الاجتماعية الأسبقين، المرحومين الصافي بوديسة و محمد السعيد معزوزي، على الدفعتين السادسة والسابعة على التوالي.

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