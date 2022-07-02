وزير العمل يشرف على تخرج دفعتين للمدرسة العليا للضمان الإجتماعي
أشرف صبيحة اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة على مراسم تخرج الدفعتين السادسة والسابعة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
وفي بيان للوزارة، فقد حضر الحفل وفد وزاري ضم كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان ووزير التربية الوطنية،عبد الحكيم بلعابد.
بالاضافة الى وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين مرابي و وزير الرقمنة والاحصائيات، السيد حسين شرحبيل و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، السيد ياسين المهدي وليد.
إلى جانب عدد من ممثلي الهيئات الدولية والمؤسسات الجامعية وكذا إطارات قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقد أطلق إسم المجاهدين الراحلين، وزيري الشؤون الاجتماعية الأسبقين، المرحومين الصافي بوديسة و محمد السعيد معزوزي، على الدفعتين السادسة والسابعة على التوالي.
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وزير العمل: مرسوم تنفيذي يسمح للأرامل واليتامى الإستفادة من منحة البطالة
وزير العمل: مرسوم تنفيذي يسمح للأرامل واليتامى الإستفادة من منحة البطالة
كما قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، أن المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة سجلت منذ 24 فيفري الماضي إلى غاية الخميس المنصرم مليون و 993 ألف و 319 طلب إستفادة من منحة البطالة. بالإضافة كذلك إلى أنه تمت الموافقة على مليون و471 ألف بطال.
وقال وزير العمل خلال رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن جهود الدولة الجزائرية كبيرة من أجل مرافقة شريحة البطالين.
حيث سيخصص قانون المالية التكميلي المقبل حصة إضافية بقيمة 300 مليار دج للتكفل بأكبر عدد ممكن من طالبي المنحة.
و بخصوص شريحة الأرامل واليتامى الذين وجدوا أنفسهم محرومين من منحة البطالة. أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه بأمر من رئيس الجمهورية بصدد تحضير مرسوم تنفيذي يسمح للأرامل واليتامى الذين يتقاضون أقل من 13 ألف دج من الاستفادة من منحة البطالة. حيث سيُفعل المرسوم خلال الشهر الجاري.
كما أكد وزير العمل، أن مشروع تعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل هو فرصة للإنطلاق في الإنعاش الإقتصادي الحقيقي للبلاد.
مشيرا إلى أنه ينتظر من تعديل القانون الإنطلاق في الإنعاش الإقتصادي الحقيقي للبلاد. وذلك من خلال إعطاء فرصة حقيقية لإنشاء المؤسسات.
كما أضاف الوزير، أن هذا التعديل تمت دراسته ومراجعته مع أرباب العمل والنقابات. حيث سيتم مرافقة أصحاب المشاريع الجديدة إلى غاية ضمان نجاحهم.
مشيرا إلى أن إنشاء المؤسسات الاستثمارية من قبل موظفي القطاع الاقتصادي سيساهم في خلق الثروة وإحداث التوازنات اللازمة من أجل إنعاش إقتصادي مضمون.
وبخصوص متابعة سير المشاريع المقترحة، أكد الوزير أنه تم تكليف المفتشية العامة للعمل بالمراقبة الدورية للمشاريع كل ثلاثة أشهر. للنظر في حقيقة سير المشروع والتعرف على الاختلالات الممكن حدوثها على أرض الواقع.
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