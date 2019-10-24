وزير العمل يشرف على يوم إعلامي لفائدة المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل

سيشرف وزير العمل حسان هدام، اليوم الخميس على أشغال اليوم الإعلامي لفائدة المنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل.

وجاء في بيان للوزارة، أن اليوم الإعلامي جاء تحت شعار “التكوين النقابي: وسيلة لمرافقة وتنمية العمل النقابي”.

ويهدف هذا اليوم الإعلامي إلى تثمين دور المعهد الوطني للعمل في مجال تشريعات العمل، وتطوير النشاط النقابي.

كما يهدف إلى ترقية الحوار الاجتماعي، والعمل النقابي من خلال وضع برامج تحسيسية وتكوينية موجهة لأطراف الإنتاج الثلاث، لاسيما في مجال القوانين والتشريعات المنظّــمة لعالم الشغل.