وزير العمل يفصل في قانون خاص بالتقاعد النسبي

صرح اليوم يوسف شرفة وزير العمل والضمان الإجتماعي اليوم إستحالة وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي للعمال المعاقين. وفي رده على اسئلة نواب الغرفة العليا أوضح شرفة إستحالة وضع قانون خاص بالتقاعد النسبي لفئة العمال المعاقين.

وبخصوص ملف التشغيل أكد وزير العمل أنه تم فتح أزيد من 143 ألف منصب شغلحيث تم تخصيص منها 69 ألف منصب لخريجي الجامعات. وتابع يوسف شرفة ان الصندوق الوطني للتأمينات البطالة cnac أنشأ 3881 مؤسسة منها1207 لخرجي الجامعات.

وأشار الوزير انه خلال سنتي 2020 و2021 إلى غاية شهر اكتوبر تم تنصيب 143.436 طالب عمل بيهم 68.677 خرجي الجامعات

وأضاف الوزير انه وإلى غاية شهر نوفمبر2021 تلقى المرفق العمومي للتنصيب anem 346.487 عرض عمل بنسبة 82 بالمائة منها القطاع العمومي الإقتصادي الخاص. كما تم تنصيب 283.471 طالب عمل منهم 85 بالمائة في ذات القطاع.

وفي السياق المتصل قال وزير العمل انه “تم استحداث آلية لإنشاء وتنظيم وتسيير اللجنة الوطنية لترقية التسيير”مشكلة من ممثلين عن عدة قطاعات الوكالة الوطنية للتشغيل والمفتشية العامة للعمل، وكذا الديوان الوطني للإحصاء، بالإضافة إلى الداخلية الطاقة والمناجم. كما تتشكل من قطاع التعليم العالي، التكوين المهني، الموارد المائية، الصيد البحري والشباب والرياضة.

هذا وعقد مجلس الامة اليوم الخميس جلسة عامة خصصت لطرح 11 شؤال شفويا على 5 اعضاء في حكومة بن عبد الرحمان وجهت لكل من وزير الصناعة، الموارد المائية والامن المائي، العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، التكوين والتعليم المهنيين، البيئة.