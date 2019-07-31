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وزير العمل يكرم أبناء عمال وموظفي الوزارة المتفوقين

الوطني
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وزير العمل يكرم أبناء عمال وموظفي الوزارة المتفوقين
بقلم نسرين محفوف

نظمت وزارة العمل، اليوم الأربعاء حفل لتكريم التلاميذ المتفوقين في الامتحانات النهائية للأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، أبناء عمال وموظفي الوزارة.

وقال الوزير، تيجاني حسان هدام، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة، أن هذا الحفل الرمزي يهدف إلى يأتي تشجيع أبناء المتفوقين بهدف إعداد جيل مكتمل ومتكامل علما وأخلاقا نضمن به استقرار وازدهار وطننا العزيز.

كما حث على ضرورة غرس روح الانتماء للوطن والإخلاص في أنفسهم، قائلا أن هذه الروح التي زرعها فينا آباءنا الأبرار، الذين مهما فعلنا لنكافئهم، لن نستطيع رد ولو جزء بسيط، من فيض أفضالهم.


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