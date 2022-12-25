وزير العمل يكشف تفاصيل رفع الأجور.. وهذه قيمة الزيادة عند الأستاذة

كشف وزير العمل يوسف شرفة، اليوم الأحد تفاصيل الزيادات في الأجور بداية من 2023 و2024.

وفي حوار خص به التلفزيون الجزائري، قال يوسف شرفة إن زيادة الأجور منذ سنة 2020 إلى غاية 2023 و2024، الزيادة ستتراوح تتقريبا بين 47 و 50 بالمائة.

وبشأن قرار رفع الأجور الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، أوضح وزير العمل أنه سيمس تقريبا 2 مليون و800 ألف موظف ومتعاقد.

أما بخصوص كيفية زيادة الأجور، أعطى المسؤول الأول عن قطاع العمل مثالا عن الأستاذ، حيث قال:” الأستاذ سيستفيد من زيادة بـ 13 ألف و 500 دج خلال سنتي 2023 و2024.”

أما العامل المهني البسيط، سيستفيد من زيادة 4500 دج الى 8500 دج حسب الرتب.