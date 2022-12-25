الوطني وزير العمل يكشف تفاصيل رفع الأجور.. وهذه قيمة الزيادة عند الأستاذة بقلم خالد زوبيري نشر في 25 ديسمبر 2022 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 2115 0 كشف وزير العمل يوسف شرفة، اليوم الأحد تفاصيل الزيادات في الأجور بداية من 2023 و2024. وفي حوار خص به التلفزيون الجزائري، قال يوسف شرفة إن زيادة الأجور منذ سنة 2020 إلى غاية 2023 و2024، الزيادة ستتراوح تتقريبا بين 47 و 50 بالمائة. وبشأن قرار رفع الأجور الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم، أوضح وزير العمل أنه سيمس تقريبا 2 مليون و800 ألف موظف ومتعاقد. أما بخصوص كيفية زيادة الأجور، أعطى المسؤول الأول عن قطاع العمل مثالا عن الأستاذ، حيث قال:” الأستاذ سيستفيد من زيادة بـ 13 ألف و 500 دج خلال سنتي 2023 و2024.” أما العامل المهني البسيط، سيستفيد من زيادة 4500 دج الى 8500 دج حسب الرتب. رابط دائم : https://nhar.tv/my20n اقرأ أيضا اللغة العربية.. هذه منجزات الجزائر الوطني 18 ديسمبر 50 بالمائة من حالات فقر الدم سببها النقص الفادح في مادة الحديد بالجسم الوطني 18 ديسمبر لعمامرة: توحيد صوت افريقيا داخل مجلس الأمن الأممي جزء من مشروع "إفريقيا التي نريد" الوطني 07 ديسمبر الوزير الأول لرجال أعمال أمريكيين: "الجزائر وجهة استثمارية حقيقية" الوطني 14 ديسمبر صدور كتاب جماعي بثلاث لغات حول حياة ومسار وتراث العلامة الإمام المغيلي الوطني 14 ديسمبر رحلات وهران - مرسيليا بأسعار مغرية مع طيران فولوتيا الوطني 05 ديسمبر أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة الوطني 08 ديسمبر Ooredoo الجزائر يحصد جائزة أفضل متعامل في افريقيا الوطني 10 ديسمبر عدالة.. 2023 ستكون سنة "القضاء الإلكتروني" الوطني 24 ديسمبر التوقيع الإلكتروني بقطاع التعليم العالي ابتداء من 2 جانفي المقبل الوطني 20 ديسمبر