وزير العمل يكشف عن أرقام مُهمة بخصوص منحة البطالة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن عدد المستفيدين من منحة البطالة شهر أكتوبر المنصرم بلغ 1.985.186 مستفيد.

وأورد الوزير، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني للمدرين الولائيين للتشغيل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل، بخصوص جهاز منحة البطالة، أنه ومنذ إطلاق الجهاز، وإلى غاية 7 نوفمبر 2023، فقد تم تسجيل:

3.375 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، و620 مستفيد من المحبوسين الذين استنفذوا مدة عقوبتهم. و279.787 مستفيد تم توجيههم لعرض عمل، و28.659 مستفيد تم تنصيبهم في مناصب عمل.