وزير العمل يكشف عن انشاء خلايا ولائية لمتابعة النزاعات الجماعية

كشف وزير العمل، تيجاني حسان هدام، عن إنشاء خلايا ولائية لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل يترأسها السيدات والسادة الولاة.

ويأتي دور هذه اللجنة، -حسب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي- لأجل تدعيم عمل اللجنة الوزارية المشتركة على المستوى المحلي.

ودعا تيجاني هدام، إلى تكريس الحوار، كأداة وخيار نوعي لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل بين الشركاء الاجتماعيين.

بالإضافة إلى، انتهاج رؤية جديدة للعلاقات داخل عالم الشغل تسودها الثقة والتواصل وروح المسؤولية.

وأشرف وزير العمل، على أشغال اجتماع كل من اللجنة القطاعية واللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية بالعمل،تزامنا مع الدخول الاجتماعي.