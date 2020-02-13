وزير العمل يكشف عن مصير 400 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل

أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، شوقي عاشق يوسف، أنّه في غضون الأيام المقبلة، سيتم التكفل بأصحاب عقود ما قبل التشغيل.

وخلال عرض الحكومة لمخطها أمام نواب البرلمان، قال وزير العمل عاشق يوسف، أنّ قطاعه يعمل على دمج المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل في المناصب الشاغرة.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع العمل بأنّه هناك 400 ألف من مستفيد من عقود ما قبل التشغيل، مشيرا إلى أنّه سيتم دمجهم على ثلاث دفعات.

وأوضح ذات المسؤول أنّ الدفعة الأولى التي سيتم دمجها تتكون من 160 ألف مستفيد، ثم الدفعة الثانية 150 ألف

مستفيد، فيما ستكون الدفعة الثالثة 100 ألف مستفيد.

كما أضاف وزير العمل أنّه لحد الآن حاليا سيتم التعاون بين مختلف القطاعات من أجل إيجاد مناصب شغل لهؤلاء.