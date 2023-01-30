وزير العمل يكشف موعد صب الزيادة المقررة في منحة التقاعد

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة، إنه سيتم تسوية وضعية عمال الإدماج المهني في القطاع الإقتصادي العمومي والخاص قبل نهاية السنة الجارية. كما سيتم صب الزيادات المقررة في منحة التقاعد قبل رمضان.

وأشار وزير العمل خلال زيارته إلى ولاية الأغواط، أنه سيتم تسوية وضعية عمال الإدماج المهني في القطاع الاقتصادي العمومي و الخاص قبل نهاية السنة الجارية. حيث أن شروط تسوية الوضعية تشمل عدة معايير من بينها الحضور المنتظم للعمل و المردودية. مشيرا في ذات السياق أنه سيتم دراسة التقارير المعدة من طرف أرباب العمل حول الأداء المهني للمعنيين.

وبخصوص منحة البطالة، أكد وزير العمل شرفة. أن دائرته الوزارية قد أوفت بوعودها المتعلقة بصب منحة البطالة في 28 جانفي الجاري بقيمتها الجديدة. التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مبرزا بالمناسبة أهمية التكوين للمسجلين في منحة البطالة مما يساهم في الرفع من كفاءتهم و قدراتهم العلمية والمهنية.

وفي سياق آخر أكد وزير العمل، أن الزيادة المقررة في منحة التقاعد سيتم صبها في حسابات المعنيين قبل حلول شهر رمضان القادم.

وأشرف يوسف شرفة خلال هذه الزيارة على تدشين مقر المديرية الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية. لقطاعات البناء و الري بعاصمة الولاية و الذي يضم 24 مكتبا وقاعتين للاجتماعات وغرفة للتحاضر المرئي عن بعد. علما أن المديرية الجهوية تغطي خمس ولايات (الأغواط والجلفة والبيض وغرداية و المنيعة).

كما دشن وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي ملحقتين محليتين للتشغيل بكل من بلديتي عين ماضي وقلتة سيدي سعد. ويندرج إنجاز هذين المرفقين العمومين في إطار تقريب مصالح قطاع التشغيل من طالبي العمل على مستوى الجماعات المحلية. والتي ستقوم أيضا بإحصاء مستحقي منحة البطالة.

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