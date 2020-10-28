وزير العمل يهنئ الجزائريين بمناسبة المولد النبوي الشريف

هنأ وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في التهنئة التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك:”بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يسر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أن يهنئ كافة الجزائريين والجزائريات والأمة الإسلامة جمعاء، بهذه المناسبة العطرة.”

وأضاف الوزير:”وفي ظلال هذه المناسبة، ندعوا الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم فضائله وخيراته على جزائرنا الحبيبة.”