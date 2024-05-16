وزير العمل يوضح بخصوص منحة البطالة لهذه الفئة 

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب إعادة منحة البطالة للمستفيدين من القروض المصغرة غير واردة.

وخلال جلسة عامة بالبرلمان، خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة اوضح بن طالب حول الإجراءات التي ستتخذ لإعادة منحة البطالة للمستفيدين من القروض المصغرة أن هذا الشرط غير متوفر.

وتابع بن طالب أن هذا الشرط غير متوفر في الفئة المستفيدة من جهاز القرض المصغر بإعتباره جهاز من الأجهزة العمومية سالفة الذكر والتي تهدف إلى السماح لبعض الفئات من تحسين ظروف معيشتهم باستحداث أنشطتهم الخاصة.

كما اكد الوزير أنه تشترط عدم استفادة طالب المنحة من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.

وذلك وفقا ببمرسوم التنفيذي رقم 22- 70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة.

كما أن جهاز منحة البطالة يهدف أساسا إلى دعم فئة البطالين طالبي الشغل لأول مرة ومرافقتهم خلال مرحلة البحث عن منصب شغل.

وأشار الوزير فيردهعلةسؤال نئل أنهذه الفئة بإمكانها التسجيل في نظام الوسيط لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كبطال طالب شغل والاستفادة من التوجيه والاستشارة والمرافقة في البحث عن منصب شغل في إطار التوظيف الكلاسيكي وفقا للعروض المودعة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة.