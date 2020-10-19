وزير العمل يُحذر المدراء الولائيين: مناصبكم ليست إرثا لكم وقد أعذر من أنذر

أكد الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، للمدراء والمفتشين الولائيين، إن مناصبهم ليست إرثا لهم.

وأورد الوزير، خلال كلمة افتتاحية لأشغال الملتقى الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين: “مناصبكم هذه، ليست إرثا لكم أو منصب اجتماعي، بل تكليف وتشريف من دولتكم”.

مؤكدا إنه وللحفاظ على هذه المناصب، يجب أن يكون حاملوها أصحاب مبادرة، ومسؤوليات.

وأشار الوزير، إلى أن عدم المبالاة والتخاذل والتغيب، من أسباب فشل المديريات الولائية، مؤكدا بأنه سيتولى تصحيح الأمور قائلا: “البقاء للأصلح، وقد أعذر من أنذر”.

ومن جهة أخرى، شدد الوزير، على أنه سيستمع لكل انشغالات المديرين والمفتشين الولائيين، وأنه سيحميهم من كل الإكراهات والضغوطات التي يواجهونها محليا.