وزير العمل يُشدد على تسهيل وتقديم الخدمات والتجهيزات لذوي الإعاقة

شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على ضرورة تسهيل وتقديم خدمات وتجهيزات تليق بالأشخاص ذوي الاعاقة، مما يسمح بإدماجهم بصفة فعالة في الحياة الاجتماعية والمهنية.

وقال تيجاني هدام، خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة بقاعة المحاضرات “وليد زكريا ايديري”،بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.

انه يجب مضاعفة الجهود والتنسيق بين هيئات التضامن الاجتماعي، والديوان الوطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها .

مبرزا العناية الكبيرة التي توليها الدولة الجزائرية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إتاحة كل الظروف المناسبة .

التي توفر لهم عيشا كريما ومشاركتهم الفعلية في الحياة المهنية والاجتماعية وجعلهم في صلب التنمية.