وزير العمل يُكرم الطلبة المتفوقين بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم السبت، على حفل تخرج الدفعة الثامنة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي “محمد الصالح منتوري”.

وحسب بيان للوزارة، استفاد المتخرجون من التكوين في عدة تخصصات في مجال الضمان الاجتماعي.

وأطلق على هذه الدفعة، اسم المجاهد المرحوم وزير العمل والتكوين المهني الأسبق “مولود أومزيان”.

وثمن الوزير، في كلمة له بالمناسبة، مستوى النتائج الجيدة التي حققتها المدرسة في مجال التكوين المتخصص والتأطير النوعي منذ إنشائها في 2014″.

مقدرا عدد المتخرجين إلى حد الآن ب500 طالب، من بينهم 25 طالبا من 9 دول صديقة وهي تونس، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، والكاميرون، وجمهورية الكونغو (كونغو-برازافيل)، التشاد وغينيا وكذا الطوغو.

كما أشاد بجهود الطلبة طيلة السنة الدراسية 2022-2023 والتي “كللت بتحقيق نتائج جيدة خاصة. مؤكدا أنهم يعدون الركيزة الأساسية لدعم عمل مؤسسات وصناديق الضمان الاجتماعي التي تحتاج على عنصر بشري مؤهل لتسييرها.

واعتبر بن طالب في هذا الإطار أن “التحولات المتسارعة في المجال الاقتصادي خصوصا في ميادين التكنولوجيات الحديثة. تتطلب المزيد من الاهتمام ببرامج التكوين. من أجل مواكبة التطورات لضمان كفاءات قادرة على تسيير الضمان الاجتماعي مما يحقق قيمة مضافة في عالم الشغل”.

وأبرز أن “الاستثمار في العنصر البشري هو الهدف الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة”. مشيرا إلى أهم البرامج البيداغوجية المعتمدة والتي تم وضعها بالتنسيق مع خبراء من المنظمة الدولية للعمل في مجال التكوين والتأهيل والتأطير.

هذا وتم تقديتم شهادة شكر وعرفان من طرف وزيري العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،والمجاهدين وذوي الحقوق، إلى عائلة المجاهد المرحوم مولود أومزيان.

كما تم تكريم الطلبة المتفوقين في هذه الدفعة والحائزين على المراتب الاولى والثانية والثالثة.