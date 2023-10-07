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وزير العمل ..10 آلاف مؤسسة جديدة ساهمت في خلق مناصب الشغل

بقلم نوال زايد
وزير العمل ..10 آلاف مؤسسة جديدة ساهمت في خلق مناصب الشغل
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قال وزير العمل والضمان الإجتماعي فيصل بن طالب،اليوم السبت، إنه خلال الـ8 أشهر الماضية. تم زيادة المؤسسات المنظمة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” كناس”،حيث وصلت إلى 10 آلاف مؤسسة جديدة.

وقال الوزير إنّ هذه الزيادة ساهمت في استيعاب مناصب عمل جديدة. ورفع من قيمة صندوق الكناس.

كما قال الوزير، إنّ عدد عروض العمل التي قدمها القطاع الاجتماعي والاقتصادي العام والخاص. إلى غاية 30 سبتمبر  وصلت إلى 334 الف. بارتفاع 38 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضاف الوزير أنه في هذه السنة تم زيادة عروض العمل وعدد التنصيبات. هذه الأخيرة التي وصلت إلى 232 الف و579 تنصيب. أي بزيادة 27 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

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