وزير العمل: 17 مليون مستفيد من بطاقة الشفاء

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، أنه سيتم إعادة النظر في كل القوانين المسيرة لمنظومة الضمان الإجتماعي. مشيرا إلى أن ما لا يقل عن 17 مليون مواطن يملك حاليا بطاقة الشفاء.

وأوضح الوزير، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أنه سيتم مراجعة كل القوانين التي تسير منظومة الضمان الاجتماعي والتي تعود إلى سنة 1983. مشيرا إلى أن الاقتراحات الجديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

وكشف وزير العمل شرفة، أن عدد الحاصلين على بطاقة الشفاء بلغ 17 مليون، يستفيد منها 31 مليون مواطن. مشيرا إلى أن تحديد الأدوية المعنية بالتعويض يتم على أساس دراسة تقوم بها لجنة مشتركة تضم قطاعات العمل والتجارة. حيث يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية لصناديق التأمينات الإجتماعية للعمالة الأجراء.

كما أوضح أن تعويض تكاليف الأشعة والتحاليل الطبية يحكمها إطار تنظيمي آخر. مضيفا أن هذه الخدمات الصحية يتم التكفل بها مجانا لذوي الحقوق في القطاع العمومي.

وبخصوص التعاقد بين المؤسسات الاستشفائية العمومية والعيادات الخاصة للتكفل بمرضى السرطان، أوضح الوزير أن “الإمكانيات الحالية لصناديق الضمان الاجتماعي لا تسمح بتوسيع التعاقد مع المؤسسات الطبية الخاصة للتكفل بهؤلاء المرضى. مشيرا إلى أن التعاقد يقتصر حاليا على أمراض القلب، الأوعية، تصفية الدم والولادة.

وأشار في ذات الصدد إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تساهم سنويا في تمويل ميزانية قطاع الصحة في إطار التعاقد بمبلغ “118 مليار دج” لتخفيف العبئ على المؤسسات الإستشفائية العمومية وتحسين التكفل بالمرضى.

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