وزير العمل: صب منحة البطالة لـ 580 ألف مستفيد كشطر أول

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، أن 580 ألف بطال سيستفيد من منحة البطالة كشطر أول.

وذلك بداية من الإثنين المقبل، على أن تستمر عملية صب هذه المنحة للمستفيدين في الـ 28 من كل شهر.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال وزير العمل، إن مليون و80 ألف بطال مسجل في المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة.

وأضاف المسؤول ذاته، أن 92 بالمائة من طالبي منحة البطالة تحصلوا على موعد لإيداع الملفات.

كما أوضح وزير العمل أن المسجلين في منصة منحة البطالة تم إحصائهم في 3 مستويات على النحو التالي:

-المستوى الجامعي 32 بالمائة.

-المستوى التقني 20 بالمائة.

-المستويات المتفرقة 42 بالمائة.

واختتم شرفة، انه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم رفع راتب المدمجين التقنيين إلى 13 ألف دج عوض من 8 ألاف دج وهذا خلال الشهر الجاري .

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