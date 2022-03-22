وزير العمل: صب منحة البطالة لـ 580 ألف مستفيد كشطر أول
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، أن 580 ألف بطال سيستفيد من منحة البطالة كشطر أول.
وذلك بداية من الإثنين المقبل، على أن تستمر عملية صب هذه المنحة للمستفيدين في الـ 28 من كل شهر.
وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، قال وزير العمل، إن مليون و80 ألف بطال مسجل في المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة.
وأضاف المسؤول ذاته، أن 92 بالمائة من طالبي منحة البطالة تحصلوا على موعد لإيداع الملفات.
كما أوضح وزير العمل أن المسجلين في منصة منحة البطالة تم إحصائهم في 3 مستويات على النحو التالي:
-المستوى الجامعي 32 بالمائة.
-المستوى التقني 20 بالمائة.
-المستويات المتفرقة 42 بالمائة.
واختتم شرفة، انه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم رفع راتب المدمجين التقنيين إلى 13 ألف دج عوض من 8 ألاف دج وهذا خلال الشهر الجاري .
طالع أيضا: “تعرف على شروط منحة البطالة لـ “ذوي الاحتياجات الخاصة
أكد مستشار وزارة التضامن الوطني والعائلات والأسرة وقضايا المرأة أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة معنية بمنحة البطالة. لكن بشروط أبرزها أن لا يكون مستفيد من منحة هذه الفئة.
ولدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الثانية. وأكد جمال رحيم على ضرورة وضع اليد في اليد من أجل وضع فلسفة اجتماعية جديدة. للتكفل بهذه الفئة. قائلا “لا يجب أن يتم الاكتفاء فقط بالتغطية الاجتماعية. بل بجب أن تكون هناك مرافقة أيضا بالنسبة للأشخاص الذين بإمكانهم العمل”.
وفي ذات السياق اشار المكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية إلى ان “القوانين المعمول بها تلزم المؤسسات. بتشغيل نسبة 1 بالمائة من مجموع عمالها من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة” وتابع رحيم ان “فئة الصم البكم هي الفئة الأكثر طلبا في سوق الشغل”.
كما شدد مستشار الوزارة بضرورة توفير إمكانيات التكوين والإدماج في المجتمع وإعادة النظر في طريقة بناء المدن الجديدة. التي يجب أن تراعي مختلف إعاقات هذه الفئة”. مؤكدا أن “السلطات ستكون دائما حاضرة للتكفل بهذه الفئة من جميع الجوانب”.
من جهة اخرى اوضح جمال رحيم ، الوزارة سجلت مليون و118 ألف و908 من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى غاية 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلى أن “القطاع يعمل على تسهيل الاندماج الاقتصادي والتكفل الإجتماعي لهذه الفئة الحساسة من المجتمع. خاصة الفئة التي لا تستطيع العمل، أما بالنسبة للفئة الثانية التي بإمكانها ولوج عالم الشغل فسيتم مرافقتهم وتكوينهم من أجل إدماجهم بسرعة.”
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp