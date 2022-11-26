قناة النهار “وزير الفلاحة :” أزمة السميد والحليب خلاصت بقلم قناة النهار نشر في 26 نوفمبر 2022 - 15:03 فلاحة شارك غرِّد أرسل 65 0 “وزير الفلاحة :” أزمة السميد والحليب خلاصت إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M2pyK اقرأ أيضا فتحي .. قصة شاب يسترزق من بيع الشاي قناة النهار 11 نوفمبر داخل الـ18: عوار وآيت نوري في الخضر.. "حكاية لم تنته" قناة النهار 05 نوفمبر فالحلوة والمرّة : قصة زوجان جمع بينهما الحب منذ الصغر..ترقبوها قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: شاهد كيف يدرس أبنائنا في مدرسة إبتدائية بولاية الأغواط قلبك يوجعك قناة النهار 20 نوفمبر أحد الناجين يكشف تفاصيل الحادث المروري الأليم ببرج باجي مختار قناة النهار 14 نوفمبر زين عامر: كنت أنتظر الكثير من المنتخب المغربي وبهذا اللعب ما يروحوش بعيد قناة النهار 23 نوفمبر تغيير قطع غيار الدراجات النارية ضرورة .. لتفادي حـ ـوادث المرور قناة النهار 06 نوفمبر طالع هابط: شاهد لقاء النوي بوالي تيارت بوڨرة والحديث الشيق الذي دار بينهما قناة النهار 10 نوفمبر رئيس الجمهورية يستقبل نائب الوزير الأول وزيرة الشؤون الخارجية لسلوفينيا قناة النهار 15 نوفمبر شوفو حكايتي: سهام تحكي مأساتها بعد طلاقها ودخول زوجها الثاني السجن.. "بلا معاونة الناس ما نقدرش نعيش قناة النهار 06 نوفمبر