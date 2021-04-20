وزير الفلاحة: أسعار الخضر والفواكه ستنخفض في الأيام المقبلة.. ومتابعات قضائية ضد التجار المضاربين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفة عبد الحميد حمداني، أن أسعار بعض الخضر والفواكه ستنخفض خلال الأيام المقبلة.

وأضاف الوزير خلال زيارته لعدد من نقاط البيع المعتمدة لبيع الخضر والفواكه، أن مهمة الوزارة هي ضبط السوق خاصة مادة البطاطا.

وأوضح حمداني، أن أسعار بعض الخضر والفواكه التي عرفت إرتفاعا الأيام الفارطة ستنخفض بعد دخول المنتوجات الموسمية.

وكشف في ذات السياق، عن وجود لوحة إلكترونية تضم 500 نقطة لبيع اللحوم الخضروات والفواكه، لكسر الاسعار.

وأوضح الوزير، أن هذه المنتوجات تكون مباشرة من الفلاح إلى المستهلك، وبأسعار معقولة وفي متناول الجميع.

أما فيما يخص مادة الطماطم، فأكد الوزير أنها غير موسمية وسعرها بدأ ينخفض إلى 100 دينار، وستنخفض الأيام المقبلة.

وعن مادة البطاطا، فأكد الوزير أن التغيرات المناخية خلال 48 ساعة الأخيرة أعطت الفرصة لبعض المضاربين للاضراب عنها.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الدولة تدخلت من خلال إفراغ مخزون البطاطا على مستوى نقاط البيع لضبط السوق التي لا يتعدى 50 دينار

كما ندّد الوزير، بسياسة المضاربة والإحتكار من قبل بعض التجار، مشيرا إلى أن ثقافة الإضراب في رمضان والاعياد “عيب وعار”.

وأكد الوزير، أن الدولة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الإضراب والإحتكار، وبعض االمضاربين هم في متابعات قضائية.