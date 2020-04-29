وزير الفلاحة: أسعار المنتوجات الفلاحية واللحوم للسنة الحالية أحسن والعرض أوفر

كشف وزير الفلاحة، شريف عماري، اليوم الأربعاء، عن وجود 500 نقطة بيع على مستوى المزارع، عبر كامل التراب الوطني.

وفي خرجة ميدانية لمعاينة نقاط البيع على مستوى المزارع، أوضح الوزير أن ولاية العاصمة لديها مشروع يخص 55 نقطة بيع، على مستوى المزارع، خاصة المحاذية للطرقات، لأجل عرض منتوج وفير بأسعار مقبولة، وذات جودة عالية.

شهد الأسبوع الأول من شهر رمضان وفرة جميع المنتوجات الفلاحية، بالإضافة الى اللحوم والحليب، مشيرا أن أسعار السنة الحالية، أحسن بكثير من العام الماضي.

وفيما يخص اللحوم الحمراء، وخاصة العاصمة، أشار وزير الفلاحة أن الأسبوع الأول من شهر رمضان، شهد طلبا كبيرا على اللحوم، في ظل غلق أسواق المواشي، وغياب المسالخ، إلا أن العرض وفير والأسعار مستقرة، أحسن من العام الماضي.