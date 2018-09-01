 وزير الفلاحة : “أطمئن المواطنين.. الخضر والفواكه لا علاقة لها بداء الكوليرا”

إستبعد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والريفية والصيد البحري، ان الخضر والفواكه لها علاقة بوباء الكوليرا المنتشر مؤخرا

وخلال ندوة صحفية ،قال الوزير، أن منتجات الفلاحة من الخضر والفواكه غير مؤهلة بحملها لفيروس الكوليرا.

وطمئن الوزير المواطنين، مؤكدا بأنه يمكنهم استهلاك الخضر والفواكه، ومشددا على ان المنتوج ليس له أي علاقة بالكوليرا.

وقال الوزير أن مصالح الوزارة ستعاقب كل شخص يقوم بسقي المنتجات الفلاحة بالمياه القذرة حال ثبوت ذلك عليه.

واضاف ان الجزائريين مدعوون لإستهلاك الخضر والفواكه من دون إشكال صحي.