وزير الفلاحة: أكثر من 70 بالمائة من إحتياجاتنا الغذائية تنتج محليا

قال وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن أكثر من 70 بالمائة من إحتياجاتنا الغذائية يتم إنتاجها محليا. لكن لدينا مشكل فيما يخص المنتجات الإستراتجية خاصة القمح.

وأضاف الوزير خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم التركيز في إستراتيجية 2024 على الإستثمار في الجنوب. خاصة في مجال الزراعات الصناعية الإستراتيجية التي تؤثر كثيرا على ميزان المدفوعات. مضيفا أن النتائج الايجابية المحققة هذا الموسم فيما يخص زراعة السلجم ستمكننا من التوجه نحو الإستثمار في الزراعات الزيتية لإنتاج زيت المائدة والأعلاف في الموسم القادم.

وأوضح حمداني، أنه تم وضع نظام مرافقة ودعم مع تحفيزات خاص بزراعة الذرة الصفراء. من أجل الوصول إلى زراعة أكثر من 40 ألف هكتار هذا الموسم. حيث تم رفع سعر شراء الذرة المنتجة محليا من عند الفلاحين الى 5000 دينار للقنطار. لتشجيعهم على الاستثمار في هذه الشعبة لتقليص فاتورة استيراد الذرة التي تفوق 800 مليون دولار سنويا.

وقال الوزير، أنه تم إيداع 150 ملف إستثمار في الزراعات الإستراتيجية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية الصحراوية إلى غاية اليوم.