وزير الفلاحة: أمضينا قرارا يخص بتحفيز الفلاحين لحفر الأبار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبدالحميد حمداني. اليوم الخميس، عن امضاءه لقرار أمس الأربعاء يخص بتحفيز الفلاحين لحفر الأبار.

وقال الوزير في جلسة عامة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن تجميد حفر الأبار يرجع لأسباب كاشفا عن تجميد أكثر من 400 طلب.كما تم حفر أكثر من 400 بئر في خنشلة، بئر واحد لكل مستثمرين اثنين.

كما دعا حمداني الفلاحين الى التوظيف العقلاني للمياه الجوفية المتواجدة في الصحراء في مجال الفلاحة. مضيفا أن القانون لا يمنع التنازل عن حق الامتياز.

الى جانب ذالك أكد حمداني أن الاستراتيجية المنتهجة للعقار الفلاحي تعتبر أولوية أين تم منح مليوني هكتار من الاراضي، و استرجاع 600 ألف هكتار من الأراضي المستصلحة.

وبخصوص أراضي العرش -يضيف الوزير- فقد تم إحصاء 200 ألف هكتار مستغلة شعبة الحبوب تعتبر إيجابية على حد قوله و 3.5 مليون هكتار بمحصول يقدر بمليون قنطار.

بينما شعبة التمور تمثل 14 بالمئة من المستثمرات الفلاحية في الجزائر. أي أزيد من 79 ألف طن وتصدير 6000 طن من البصل

كما أوضح الوزير أن قطاعه يعمل على رفع عدد رؤوس القطيع من 8000 الى 20000 سنة 2024.

طالع ايضا:

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp