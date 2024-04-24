وزير الفلاحة: إتفاقية مع قطر لإقامة مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، عن إمضاء إتفاقيـة مع قطر لإقـامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري.

وقال الوزير شرفة على هامش توقيع الإتفاقية، أن قطاع الفلاحة يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الناتج الوطني الخام بعد المحروقات. مما أدى بالسلطات العليا للبلاد بتركيز الجهود على تطوير القطاع الزراعي لتلبية الإحتياجات الغذائية. ضمن رؤية اقتصادية شاملة تأخذ في الحسبان كل المتغيرات التي تؤثر على الأمن الغذائي.

كما ترتكز المقاربة المعتمدة على تطويرالاستثمار الفلاحي وخلق أقطاب فلاحية مدمجة بولايات الجنوب. حيث تتوفر كل الظروف الملائمة لتشييد مشاريع كبرى لانتاج وتحويل المنتجات الزراعية كالحبوب والحليب والنباتات الزيتية والسكرية القطن.

وأضاف الوزير، أن مشروع الشراكة مع “بلدنا” القطري نموذج حقيقي لتجسيد سياسة إستثمارية معتمدة من طرف الجزائر في المجال الفلاحي. وإستفاد من التحفيزات الممنوحة من جانب العقار والتمويل ناهيك عن المزايا الأخرى. بالإضافة كذلك إلى وضع تسهيلات إضافية لفائدة كبار المتنعاملين الراغبين للإستثمار في المجال الفلاحي. وتتمثل في تخصيص رواق أخضر بالمشاربع الكبرى.

كما أن مشروع “بلدنا” لإنتاج مسحوق الحليب يدخل في إطار استراتيجة الدولة لإنتاج أحد أهم المواد الغذائية واسعة الإستهلاك التي تكلف خزينة الدولة أموال معتبرة بالعملة الصعبة. وقيمة المشروع تتجاوز 3.5 مليار دولار. أين سيمكن من توفير 50 بالمائة من إحتياجاتنا الوطنية من مسحوق الحليب المحلي للإنتاج. ودوره في تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وخلق 5 آلاف منصب شغل مباشر. والمساهمة في رفع عدد رؤوس الأبقار.

وأوضح الوزير، أن المشروع الذي ينجز بالشراكة بين بلدنا القطري والجزائر يتربع على 117 ألف هكتار من 3 أقطاب في الجنوب بولاية أدرار. وكل قطب يحتوي على مزرعة حبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لانتاج مسجوق الحليب. مشيرا إلى أن المراحل الأولى للإنتاج تبدأ في 2026.