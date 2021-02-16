وزير الفلاحة: إحصاء كافة المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية

كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، عن ابرام اتفاقية لإحصاء كافة المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية والإنتاج النباتي.

وقال الوزير خلال كلمة على هامش إمضاء الإتفاقية، أن الإحصاء سيسمح بإعطاء أحسن أدلة للإمكانيات الموجودة.

عملية الإحصاء راح تعطي أحسن ادلة للافراج عن الامكانيات على المستوى المستثمرات او الانتاج النباتي او الثروة الحيوانية

وأوضح الوزير، أن العملية ستميزها استعمال التكنولوجيات الحديثة للتقليص من البيروقراطية خاصة في الإحصاء.

وقال حمداني، أنه سيتم الإستعانة باللوحات الرقمية التي تكون موصولة بالوزارة ومتابعة يومية من قبل الغرفة الوطنية الفلاحية.

وكشف الوزير أن العملية تهدف إلى تحسين وتحديث البيانات الاحصائية عن البيانات الفلاحية.

وكذا تعداد الثروة الحيوانية والهياكل الخاصة بها على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى إنتاج قواعد بيانات اساسية تستخدم في تحقيقات فلاحية موضوعية وتطوير المؤشرات الفلاحية المدرجة في اطار اهداف التنمية المستدامة

وكشف الوزير أن عملية الإحصاء ستأخد قرابة 4 أشهر وستنطلق فعليا خلال شهر مارس المقبل.