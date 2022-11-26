قناة النهار “وزير الفلاحة :” إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول بقلم قناة النهار نشر في 26 نوفمبر 2022 - 12:21 لحوم شارك غرِّد أرسل 21 0 “وزير الفلاحة :” إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء غير مقبول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/bk2i9 اقرأ أيضا المخازن والمستودعات غير الشرعية.. قانون المضاربة بالمرصاد قناة النهار 09 نوفمبر أمن: "ألو شرطة".. إتصالات تبرز وعي المواطن بأهمية ثقافة التبليغ قناة النهار 07 نوفمبر أمن: مكافحة الإدمان وعصابات الأحياء.. فعاليات المجتمع المدني تتبنى آليات جديدة قناة النهار 18 نوفمبر والي وهران ينفي إشاعة إنسحاب شركة فيات ويؤكّد إلتزامها بعقد الشراكة مع الجزائر قناة النهار 08 نوفمبر مجتمع: لتفادي خطر الإنفجار أو الإختناق بأجهزة التدفئة .. هذه هي الخطوات قناة النهار 06 نوفمبر رئيس جمهورية كوبا ينهي زيارة العمل و الصداقة التي قام بها إلى الجزائر قناة النهار 19 نوفمبر الأمن يطيح بجماعة أشرار تستعمل سـ ـلاح ناري لغرض السـ ـرقة قناة النهار 15 نوفمبر مشاهد جميلة لتلاميذ بزيّ مدرسي موحد في إحدى إبتدائيات أدرار قناة النهار 15 نوفمبر وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قناة النهار 12 نوفمبر " بلايلي يكشف للنهار سبب تراجع مستوى الخضر.."واش راهو خاص في المنتخب؟ قناة النهار 20 نوفمبر