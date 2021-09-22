وزير الفلاحة: إستحداث جهاز دعم جديد خاص بزراعة السلجم الزيتي

أقر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني جملة من الإجراءات التحفيزية قصد تشجيع الفلاحين والمستثمرين على الإنضمام إلى برنامج تطوير الزراعات الصناعية مثل الكولزا.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إستحداث جهاز دعم جديد خاص بزراعة السلجم الزيتي تحسبا لانطلاق موسم 2021/2022 شهر نوفمبر القادم. بالإضافة إلى منح خاصة بالانتاج “الفلاح” بالتحويل “المصنع” وتكثير البذور

وأضافت الوزارة، انه سيتم توفير المدخلات الاسمدة على مستوى تعاونيات الحبوب. وضمان مرافقة تقنية من قبل تقني المعاهد التقنية التابعة للقطاع. ناهيك عن الاستفادة من القرض الموسمي الميسر الرفيق