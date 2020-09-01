وزير الفلاحة: إستراتيجية القطاع واضحة والهدف منها تقليص الواردات

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، إنّ قطاع الفلاحة وعلى مدى السنوات الأربع المقبلة سيهدف إلى زيادة إنتاجه بنسبة 30 بالمائة.

وأكد حمداني، اليوم الثلاثاء في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الهدف هو تقليص الواردات بشكل كبير.

مشيرا في السياق ذاته أن “الاستراتيجية الموضوعة لتحقيق هذا الهدف تقوم على ثلاثة أسس هامة وهي إطلاق الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كالقمح والزيوت ومسحوق الحليب”.

وأضاف وزير الفلاحة أن “زيادة إنتاج القمح ستوفر أكثر من مليار دولار ، وزيت بذور اللفت، على وجه الخصوص، ستوفر حوالي 500 مليون دولار”.

ولتحقيق هذا البرنامج ،”سيتم دمج المستثمرين المزارعين والمربين بالإضافة إلى جميع العاملين في القطاع الزراعي”.

وقال وزير الفلاحة أن “التحدي الرئيسي سيكون تنظيم الاستثمار عن طريق إزالة البيروقراطية”.

معلنا بذلك عن “إنشاء مكتب إستراتيجية الصناعات الزراعية مؤخرًا، حيث سيكون بمثابة نقطة اتصال فقط”.

واكد وزير الفلاحة على ضرورة “السعي وراء تسهيل مسار المستثمرين ، من خلال إزالة جميع العقبات التي قد يواجهونها”.