وزير الفلاحة: إستكمال المخطط الجديد لتطوير الإنتاج الفلاحي قريبا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أنه سيتم قريبا إستكمال مخطط جديد لتطوير الإنتاج الفلاحي سيما الحبوب الذي يمتد إلى غاية 2035.

وأشار وزير الفلاحة، في تصريح له بالقناة الإذاعية الثالثة: “إننا بصدد إعداد مخطط جديد في آفاق 2025 و بعدها 2030-2035. والذي سيسمح لنا بإرساء سياسة حقيقية لتطوير الفلاحة”. مشيرا إلى أن هذا المخطط يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الإكتفاء الذاتي الكلي في مجال إنتاج القمح الصلب والشعير و زيادة ملموسة في انتاج القمح اللين.

كما أضاف وزير الفلاحة، أن القطاع سخّر خمسين خبيرا من أجل إستكمال هذا المخطط فيما يخص زراعة الحبوب. و الذي يهدف إلى التامين الكلي لإنتاج هذا الفرع الإستراتيجي. مؤكدا أن الهدف قابل للتحقيق. بالنظر إلى توفر الإمكانيات و العقار والموارد المائية و البذور. كما شدد على دور المجالس المهنية و الديوان المهني للحبوب الذي يتمتع بخبرة و تجربة “كبيرة” في هذا الميدان.

كما أوضح وزير الفلاحة، أن الفرع يتوفر على الامكانيات اللازمة للرفع من إنتاجه من القمح اللين. مشيرا إلى أن تجارب ناجحة قد تمت سيما في الجنوب الكبير. مضيفا أن حصيلة الزراعة الصحراوية، يجري إعدادها، وقد سجلنا خلال هذه السنة إنتاجا كبيرا من القمح الصلب. و كمية لابأس بها من القمح اللين. مشيرا إلى أن التحكم في المسارات التقنية تعد ضرورية للنجاح في هذا المجال.

وتابع الوزير قوله ان مخطط تطوير الفلاحة يشمل مجموع الفروع. موضحا أنه علاوة على زراعة الحبوب، فان التقارير المتعلقة بفرع الحليب والعقار الفلاحي و البقول قد تم اعدادها، اما تلك الخاصة بفرع اللحوم البيضاء و الحمراء و الزراعات الصناعية فإنها قيد الاعداد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور