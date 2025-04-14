وزير الفلاحة: إستلام 290 مركزا جواريا لتخزين الحبوب واستقبال المحصول بداية من شهر ماي

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أنه سيتم تعزيز المخزون الاستراتيجي بطاقة تخزين جديدة. وسيتم استلام منشآت جديدة منها 290 مركزا جواريا لتخزين الحبوب لاستقبال المحصول ابتداءً من شهر ماي القادم.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم الإثنين إلى ولاية تلمسان، ذكّر بالأهداف المسطّرة من طرف السلطات العليا للبلاد خاصة ما تعلق بتحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب. مشدّدا على ضرورة تحسين المردودية في الهكتار لا سيما على مستوى المساحات المسقية. معتبرا أن معدل المردود لا يجب أن يقل عن 30 قنطارا في الهكتار بالمناطق الشمالية التي تعتمد على التساقطات المطرية.

فيما يخص حملة الحصاد و الدرس لموسم 2024/2025 ، أكّد الوزير أنه سيتم تعزيز المخزون الاستراتيجي بطاقة تخزين جديدة. حيث سيتم استلام منشآت جديدة منها 290 مركزا جواريا لتخزين الحبوب لاستقبال المحصول ابتداءً من شهر ماي القادم.

وفي سياق ذي صلة، ألّح وزير الفلاحة على إلزامية تسليم كل المحاصيل إلى مخازن تعاونيات الحبوب. داعيا مختلف الفاعلين إلى التجند و السهر على حث المنتجين على التقيد بهذا الالتزام. تنفيذا للأحكام و التشريع المعمول بهما في هذا الخصوص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور