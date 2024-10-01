وزير الفلاحة: إصدار شهادة الإحصاء الفلاحي قريبا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أنه سيتم إصدار شهادة الإحصاء الفلاحي. وستكون وثيقة رسمية تثبت نشاط الفلاح.

وأضاف وزير الفلاحة، خلال إعطائه إشارة إنطلاق عملية الحرث والبذر لموسم 2024/2025 من ولاية سطيف اليوم الثلاثاء.أنه يتم العمل حاليا من أجل رفع التحدي والعمل بأوامر رئيس الجمهورية بسقي مليون هكتار إضافة إلى مليون و600 ألف هكتار الخالية مشيرا إلى أن الهدف هذا الموسم، هو العمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي للقمح الصلب. بالإضافة كذلك إلى تكوين طاقات تخزين إضافية تقدر بـ 05 ملايين طن بإنجاز 30 صومعة إستراتيجية و350 مركز جواري للتخزين.

وأوضح الوزير للصحافة الوطنية في مؤتمر صحفي عقده على هامش الزيارة التي قادته الى ولاية سطيف. أن ما يرتقبه قطاعة من تحقيق أهداف مسطرة خلال هذا الموسم بزرع 160.000 هكتار من الأراضي الفلاحية بمختلف أنواع الحبوب. و 4.045 هكتار من البقول الجافة . مع تخصيص 09 نقاط خاصة لبيع البذور من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة موزعة عبر تراب الولاية. ونقطة بيع واحدة خاصة بـ cassap بسطيف .

وفي إطار برنامج الدولة لتدعيم الري التكميلي للحبوب فقد أكد وزير الفلاحة بأن المساحة المبرمجة للسقي خلال هذا الموسم قدرت بـ 12.000 هكتار. وتطمح الولاية لزيادة هذه المساحة بـ 1.500 هكتار إضافية من خلال حفر أنقاب إرتوازية ، تخصيص 1.5 مليون م3 من مياه السقي عن طريق مشروع التحويلات الكبرى.