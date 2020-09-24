وزير الفلاحة: إطلاق عملية مسح وطني للثروة الحيوانية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، عن اطلاق عملية مسح وطني للثروة الحيوانية في الجزائر.

وأورد الوزير، خلال إجابته على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة: “نحن بصدد اطلاق عملية مسح وطني للثروة الحيوانية في الجزائر”.

وأوضح حمداني، إن عملية التحكم في احصائيات الثروة الحيوانية، ستتم عن طريق اطلاق عملية إحصاء على كافة البلديات، حيث تم رسم معطيات جغرافية لهذه الثروة حسب كل صنف.

وكشف الوزير، إن الثروة الحيوانية، بين سنتي 2019 و2020، تقدر بـ28 مليون رأس غنم، ومليون رأس أبقار، و400 ألف رأس إبل.

هذا وقال المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي، إنه سيتم إطلاق النظام التعريفي للماشية مع تطبيق معلوماتي لكل أصناف الثروة الحيوانية.

موضحا إن هذا النظام الجديد، سيستعمل في مراقبة وضبط حركة المنتجات الحيوانية.

ومن جهة أخرى، كشف وزير الفلاحة، أنه قد تم سنة 2019، إنتاج ما مجموعه 530 ألف طن من اللحوم الحمراء.

وأشار حمداني، إلى إن عملية استراد اللحوم الحمراء سنة 2019، لا تمثل إلا نسبة 4 بالمائة من اجمالي اللحوم الحمراء المتوفرة.