وزير الفلاحة.. إعادة هيكلة المزارع النموذجية سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أن إعادة هيكلة المزارع النموذجية ستساهم في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، من خلال تخصيصها للزراعات الإستراتيجية.

وجاءت هذه التصريحات خلال ترأسه للقاء وطني جمع مدراء تعاونيات البقول والحبوب الجافة وإطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب. خصص لتقييم حملة الحرث والبذر لموسم 2024/2023، وعرض حال حول توسيع قدرات التخزين.

وأوضح شرفة أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الأحد الفارط. والرامي إلى إعادة هيكلة المزارع النموذجية، وتغييرها إلى وحدات إنتاجية، سيسمح بوضع جهاز لضمان الأمن الغذائي بشكل مستدام. وهو ما يجسد إستراتيجية الدولة “الواضحة والمبنية على العمل العلمي والميداني” في هذا المجال.

ولهذا، يضيف الوزير، “فإن إعادة النظر في هذه المزارع النموذجية لتصبح وحدات إنتاج تابعة للدولة سيمكنها من المشاركة بشكل معول عليه في البرنامج الوطني للزراعات الإستراتيجية”.

وكان رئيس الجمهورية، قد قرر في مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، “تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة. متخصصة في ثلاثة أصناف: البقوليات والنباتات الزيتية، والأشجار الزيتية”.