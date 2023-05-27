وزير الفلاحة: إعداد قانون يُجرّم ذبح أنثى الأغنام والأبقار قريبا

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه سيتم إعداد مشروع قانوني يجرّم ذبح أنثى الأغنام والأبقار قريبا.

وأشار وزير الفلاحة خلال ترأسه إجتماعا مع إطارات القطاع الـ58 ولاية، أن تم الحصول على تقارير عديدة تؤكد ذبح أنثى الغنم والبقر وهو أمر غير قانوني. حيث سيتم تجنيد بياطرة من أجل مراقبة المذابح الرسمية. بالإضافة كذلك إلى إعداد قانون يجرّم ذبح أنثى الغنم والبقر قريبا. داعيا إلى تجهيز البياطرة لمراقبة الأضاحي وضمان صحة المواطنين.

وقال وزير الفلاحة، أن تحقيق الأهداف المندرجة في ورقة الطريق يتطلب التجند الأكبر في الميدان لتعزيز الأمن الغذائي في الموارد المائية والصناعة والزراعة. بالإضافة كذلك إلى إعطاء الأهمية القصوى للحبوب في إطار إستراتيجية الإنتاج الزراعي وتقوية الانتاج في المواد الإستراتيجية.

وأكد وزير الفلاحة في ذات السياق، أن أي ملبنة ترفض استقبال الحليب الطازج من مربي الأبقار سيتم تطبيق العقوبات عليها.

كما أضاف وزير الفلاحة، أنه تم رفع متوسط الإنتاج الوطني من 30 إلى 35 هكتار بالنسبة للحبوب. ووضع نظام تحفيزي لمناطق الجنوب للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ناهيك عن تخصيص عقار وعائي جديد هو الثالث من نوعه بمساحة 227 ألف هكتار عبر منصة رقمية موجهة للمستثمرين. وكذا إلزامية تجهيز المستمرات الفلاحية من الآن فصاعدا بأجهزة السقي المقتصدة للمياه بصفة إجبارية في دفتر الشروط الخاص بمكثفي البذور في جميع الشعب

وبالنسبة لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، أكد وزير الفلاحة أنه تم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية على طول 17 كلم. بالإضافة كذلك إلى توسيع المساحات المسقية وإنجاز 89 آلف بئر على مستوى الوطن. وإنجاز برنامج هائل في فتح وتهيئة المسالك الفلاحية نظرا لأهمية دورها في التنمية المحلية.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم العمل حاليا على تحضير الأشغال لتدشين بنك الجينات خلال السداسي الأول من 2023 لتجسيده في أقرب الآجال.

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